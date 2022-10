Le rêve de tout parent, c'est d'avoir un bouton «skip/avance rapide» dans la vraie vie pour arriver au moment où le bébé fera enfin ses nuits. Mais en attendant cette période bénie, il faut bien sacrifier son propre sommeil pour aider le nourrisson à s'endormir ! Comment garder la forme dans ces conditions ? Et à partir de quel âge le sommeil du bébé est-il plus régulier ?



Dans ce nouvel épisode du podcast «Sage-Meuf» produit par Europe 1 Studio, la sage-femme Anna Roy démystifie le sommeil du nouveau-né.Expert : Héloïse Junier, psychologue, auteure du livre «Le sommeil du jeune enfant» (Éditions Dunod, 2022) et co-auteure de la BD «Ma vie de» (Editions Dunod, 2021).

«Je m'appelle Anna Roy, j'ai 36 ans et je suis sage-meuf comme j'aime tant le dire. Dans ce podcast, je vous ouvre les portes de ma maison et des apparts des couples que j'accompagne en ville. Je vais vous emporter dans le tourbillon de la vie qui vient en vous racontant mon histoire, leurs histoires sans fard et sans tabou.»