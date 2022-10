Sage Meuf Est-ce vraiment mieux d'allaiter mon bébé ? Publié le 3 octobre 2022 à 8h37

Saison 2, épisode 5 - Donner le sein ou le biberon, une grande question qui fait débat chez les jeunes mamans.

Donner le sein ou le biberon, c’est la grande question qui fait débat chez les jeunes mamans… Et sur laquelle les proches ne manquent jamais de donner leur avis! La sage-femme Anna Roy le dit: même au sein des maternités, on entend autant de discours qu’il y a de professionnels. Dans une même journée, elle peut avoir affaire à une mère qui culpabilise d’allaiter, et à une autre qui se sent égoïste de ne pas le faire. Mais le lait maternel est-il vraiment meilleur pour le nouveau-né que le lait artificiel? Et ce choix affecte-t-il l’enfant en grandissant?



Dans ce nouvel épisode du podcast «Sage-Meuf» produit par Europe 1 Studio, Anna Roy déconstruit les idées reçues sur l’allaitement, sans juger. Expert : Carole Hervé, conseillère en lactation et auteure du livre «Choisir d’allaiter» (Editions First, 2022).