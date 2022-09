Sage Meuf Quand faut-il foncer aux urgences avec mon bébé ? Publié le 26 septembre 2022 à 8h27

Europe 1 Studio temps d’écoute : 9 min Twitter Facebook Linkedin Messenger Saison 2, épisode 4 - Entre la paranoïa et un inquiétude avérée, la frontière est étroite.

Dans les premières semaines qui suivent la naissance, les nourrissons sont particulièrement vulnérables. En tant que parent, c’est donc la période où il faut être le plus vigilant. Mais entre la paranoïa et une inquiétude avérée, la frontière est étroite! Dans le cas de Stéphane et de Laura, jeunes parents en pleine hésitation, une visite aux urgences leur a tout de même permis d’éviter au petit Amedeo une grave infection urinaire. Quels sont les motifs «valides» pour foncer aux urgences pédiatriques avec son enfant ?



Dans ce nouvel épisode du podcast Sage-Meuf, la sage-femme Anna Roy décrit les signes qui doivent alerter. Expert: Arnault Pfersdorff, pédiatre et host du podcast Bonjour Docteur.