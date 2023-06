«Il ne faut pas le peindre comme quelqu'un d'excessivement bon, juste en toutes circonstances et en tous lieux. C'était un homme de pouvoir, c'était aussi un homme cette très vertueux, sa canonisation a été justifiée, mais il était aussi un administrateur sévère.»

S'il n'est peut-être pas le roi le plus célèbre du XIIIème siècle, Louis IX plus communément appelé Saint Louis, en est le plus célèbre des saints. Seul roi de France canonisé, Saint Louis a marqué son règne en rendant la Justice aux plus démunis et en assurant la Paix, ce qui a permis de mettre un terme à la féodalité. Découvrez son histoire.

Rois de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruant et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Dominique Mougenot.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg assistées de Sidonie Cottier

Montage: Camille Legras

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix de Morgan Perret.