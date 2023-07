Louis XII, le père du peuple (1/2)

Louis XII alors encore Louis d'Orléans, devra patienter longtemps avant d'accéder au trône. Son chemin vers la souveraineté est long et semé d'embûches.

«Le futur Louis XII reste lui à Novare, et hélas pour lui il va se retrouver encerclé, assiégé, il va devoir s'enfuir dans des conditions absolument misérables et rentrer en France.»

Louis XII, dit «le Père du peuple» par les Etats généraux de 1506, symbolise la monarchie modérée. Son règne est marqué par la réforme de la justice. Il occupe le trône à un moment charnière de l'histoire: la transition entre le Moyen Âge et la Renaissance. Ce n'est pas le plus célèbre des rois de la maison des Valois, mais il a su marquer son époque par ses politiques plus modérées que ses prédécesseurs. Découvrez son histoire.

Rois de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruant et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Franck Courvoisier.

