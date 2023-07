«L'emblème de la salamandre, créature dont la tradition dit qu'elle prospère sur le feu, fut associé à François dès son plus jeune âge. Et il prouva combien ce symbole lui correspondait en devenant un homme, qui prospéra sous le feu des combats, dans le feu de l'amour et celui de ses enthousiasmes passionnés.»

Influencé par la Renaissance italienne, François Iᵉʳ a toujours voulu le même rayonnement pour son pays. En contribuant au développement culturel de la France, il s'est imposé comme le protecteur des arts et des lettres. Son règne fut le plus brillant et le plus créatif de l'histoire de France. Découvrez son histoire.

Rois de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi.

