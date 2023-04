Richissime

Vivre au dessus de ses moyens, un problème d'acheteur compulsif ou de pauvre?

Non! C'est peut-être même votre cas et vous l'ignorez…

Parce que oui, figurez vous que cette réalité est assez complexe. Et en vérité, il y a une majorité bien plus importante et bien plus invisible de gens qui vivent au-dessus de leurs moyens et que vous ne voyez pas. Mais alors comment savoir? Et comment agir si c'est votre cas?

Dans cette nouvelle capsule, on va parler de ce que signifie «vivre au dessus de ses moyens» et:

–Des 5 indices pour savoir si l'on vit au dessus de ses moyens.

–De l'importance de calculer son budget.

–De l'effet traître du leasing sur notre budget.

–De la vraie question à se poser pour mesurer tout cela.

–Des conseils pour ne plus vivre au dessus de ses moyens.

On y parle aussi:

De la capsule #31 - 8 erreurs qui rendent votre budget inutile pour en savoir plus sur le budget.

J'espère que cette nouvelle capsule vous aidera à vivre dans vos moyens et je vous souhaite une très bonne écoute!

