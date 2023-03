Richissime

Cette semaine, j'ai le plaisir de vous proposer une conversation avec ma mentor: Melanie Ann Layer!

Melanie est québécoise, à la tête de Alpha Femme, un business de coaching et de mentorat pour les femmes entrepreneures partout dans le monde. Depuis sa création en 2017, Alpha Femme a généré plus de 60 millions de dollars. Une réussite fulgurante, spectaculaire et surtout imprévisible à bien des égards.

L'une des particularités de Melanie c'est son approche de l'argent, qu'elle aborde sous l'angle de l'énergétique. Ce qui intéresse Melanie ce n'est pas de savoir quelle technique va nous rendre plus riche, mais comment adopter en profondeur un système de règles internes qui viendra soutenir nos ambitions financières. En somme, comment créer le mindset qui nous permettra d'attirer vers nous le niveau de richesse souhaité.

Vous l'aurez compris, on va donc parler aujourd'hui de manifestation, de loi de l'attraction, d'énergétique autour de l'argent. Avec une femme qui en a une grande maîtrise!

On abordera d'ailleurs les questions suivantes:

—Pourquoi deux personnes qui appliquent les mêmes techniques pour générer de l'argent n'ont pas toujours les mêmes résultats?

—Si nous sommes nombreux à connaitre la loi de l'attraction (et même à y croire), pourquoi il y a-t-il si peu de gens qui parviennent à l'utiliser pour créer plus de richesse?

—Est-ce que savoir manifester de la richesse dispense de savoir s'en occuper?

—Après avoir connu la faillite de ses parents, puis la sienne quelques années plus tard, en quoi est-ce que cela a durablement affecté la façon dont elle gère son argent?

—Avec l'expansion de Alpha Femme, a-t-elle ressenti davantage le besoin d'ancrer ses connaissances à propos d'argent dans la matière?

Cette conversation est une pépite pour vous aider à identifier vos propres croyances limitantes et résistances internes. Si vous sentez votre petit cœur se serrer pendant l'écoute, c'est bon signe! C'est qu'il y a quelque chose d'intéressant à creuser.

Sur ce, je vous laisse découvrir notre belle conversation. Très bonne écoute!

Retrouvez tous mes liens à cette adresse .