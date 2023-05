Richissime

Eric Larchevêque a tout fait (ou presque). Il est d'ailleurs le fondateur de Ledger, la licorne française spécialisée dans la sécurité des cryptos actifs. À 26 ans, Eric fonde sa première société qu'il revend ensuite pour 22 millions d'euros. Au début des années 2000, il s'adonne pendant 2 ans au poker et accumule environ 500 millions d'euros de gains. Aujourd'hui, il n'est plus opérationnel dans Ledger et consacre la plupart de son temps à ses activités d'investissement, à l'école Algosup ou à la revitalisation de sa région la Sologne et a rejoint récemment le Blast Club.

Avec un tel patrimoine et une expérience pareille, j'avais très envie d'échanger avec lui sur sa relation à l'argent, la façon dont il investit, du contraste qui existe entre sa fortune personnelle et son lifestyle, mais aussi de ses activités d'investissement. Au programme:

Comment choisit-il les deals dans lesquels il investit?

Quelles sont les compétences relatives à l'argent qu'il recherche chez un fondateur de start-up?

Pourquoi rejoins-t-il le Blast Club?

Considère-t-il que la conjoncture économique est favorable aux start-up et aux investissements en Private Equity?

On y parle aussi:

