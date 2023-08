Richissime

Pour la rentrée, je vous ai réservé un épisode qui décoiffe… Je vous présente Oussama Ammar ! Oussama est une des grandes figures de la scène startup en France. Il a inspiré, aidé, influencé et conseillé des milliers d'entrepreneurs à travers ses contenus et au sein de l'accélérateur The Family pendant 10 ans. Il est connu pour parler de tout, avoir une opinion sur tout et aimer l'argent, beaucoup.

Oussama ne laisse personne indifférent. Soit on l'adore, soit on le déteste. Un génie pour certains. Un psychopathe mythomane pour d'autres. Il est accusé par ses anciens associés au sein de The Family d'avoir détourné des fonds. Le procès est en cours. L'affaire est complexe mais passionnante!

Autant vous dire que puisque Oussama n'a pas de tabou, j'en ai profité pour lui poser beaucoup de questions en lien avec l'argent :

–Quelle est sa position concernant l'accusation de détournement de fonds et le procès en cours?

–Faut-il être systématiquement borderline ou hors la loi pour s'enrichir?

–Y'a-t-il de la place pour l'éthique ou la morale quand on fait du business?

–Pourquoi son train de vie dispendieux et largement exposé sur les réseaux sociaux dérange autant?

–Comment gère-t-il son argent ? Lui-même ou pas?

–Est-ce qu'il investit dans d'autres choses que des startups?

J'espère que vous allez kiffer cet épisode autant que moi. Je vous attends impatiemment sur Instagram pour recueillir vos retours. Et surtout, si l'épisode vous plait, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre sur vos réseaux sociaux.

Sur ce, je vous laisse en notre compagnie. Très bonne écoute!

