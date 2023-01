Richissime

Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode Hors-Série en partenariat avec la société Papisy, sur un sujet ô combien passionnant et surtout d'actualité: la retraite.

D'un point de vue collectif, il n'a échappé à personne qu'il y a de plus en plus de retraités et de moins en moins d'actifs. Même en acceptant de travailler plus longtemps et de cotiser davantage, on ne pourra pas éviter l'inexorable baisse des niveaux de pensions de retraite.

D'un point de vue individuel, on peut attendre de voir à quelle sauce on va être mangé, ou attendre de n'avoir plus ni le temps ni le choix de s'en occuper, ou alors faire preuve de pragmatisme et s'y préparer, individuellement.

Pour en parler avec moi, j'ai reçu Thomas Givry, co-fondateur de Papisy, solution 100% digitale de produits d'épargne retraite à destination des jeunes générations qui veulent non seulement préparer leur retraite mais aussi placer leur argent dans dans des causes qui ont du sens.

Dans cet épisode, nous abordons ensemble les thématiques suivantes:

-Faut-il encore compter sur une retraite quand on a la trentaine aujourd'hui?

-À quoi va ressembler la France qui transite vers un nouveau modèle de retraite?

-Quel est le bon âge pour s'y mettre?

-Quels produits permettent de se préparer à la retraite? Avec quels avantages?

-Le fameux PER est-il le seul produit d'épargne pour sa retraite?

Sur ce, je vous laisse en notre compagnie. Très bonne écoute!