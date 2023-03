Richissime

Si vous investissez en immobilier, vous vous êtes certainement déjà posé la question de quand vendre. Et il est loin d'être facile d'y répondre. Besoin de se désendetter, opportunité d'une belle plus-value… il y a de nombreuses raisons de vendre. Et arbitrer son patrimoine est une question qui nécessite de la profondeur d'analyse et un certain détachement affectif. Alors comment savoir si c'est le meilleur moment pour vendre?

Dans cette nouvelle capsule, je vais donc vous donner des pistes de réflexion pour savoir quand et dans quelles circonstances vendre vos biens! Au programme:

–La durée de détention d'un bien est-elle un axe stratégique?

–Comment réinvestir son capital?

–Qu'est-ce que l'obsolescence immobilière et comment la prendre en compte dans ses investissements?

–Que faire du cash après une revente?

J'espère que vous apprécierez cette capsule et qu'elle vous aidera dans vos ventes immobilières!

Très bonne écoute!

