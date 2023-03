Richissime

Depuis que j'ai annoncé ma grossesse, c'est l'un des épisodes que l'on me demande le plus: comment financer l'arrivée d'un bébé?

Entre l'équipement initial (aménagement de la chambre, poussette, siège auto…), les dépenses du quotidien (lait, couches, vêtements, santé) et le mode de garde, un enfant coûte quelques centaines d'euros par mois au minimum.

En Juillet 2022, une étude Ipsos avait même conclu à un budget moyen de 490€ par mois pour un enfant de sa naissance à ses 3 ans.

Bref, un enfant c'est aussi un grand chamboulement financier. Alors dans ce nouvel épisode, je vous donne des pistes pour:

–Établir son budget à court, moyen et long-terme en clarifiant ses besoins.

–Dépendre le moins possible des aides financières.

–Faire face à la baisse des revenus du fait du congé maternité, du congé parental, etc.

–Gérer son épargne avant, pendant et après la grossesse.

J'espère que vous apprécierez cette capsule et qu'elle vous aidera à mieux gérer cette grande arrivée!

Très bonne écoute!