Richissime

Rénover des villas de luxe à Dubaï.

C'est la vie d'entrepreneur et d'investisseur qu'a décidé de mener Yann Darwin. Multi-investisseur, entrepreneur, et vulgarisateur économique, Yann a commencé, comme beaucoup, par l'investissement immobilier à forte rentabilité. Il a ensuite utilisé son expertise pour monter un business de formation en ligne. Aujourd'hui, il est co-associé de la société Greenbull, où il accompagne des investisseurs ambitieux et s'est aussi lancé un gros challenge: Invest Dubaï. Le projet? Construire ou rénover des villas de luxe à Dubaï grâce à un financement participatif rémunéré en moyenne à 15% de rendement du capital.



Vous l'aurez compris, il a donc beaucoup à nous apprendre. Mais ce n'est pas tout! Son autre particularité? Il s'adresse surtout aux investisseurs qui veulent faire partie des 0,1% de la population française la plus riche. Alors dans cet épisode, il répond notamment aux questions:



-La stratégie de croissance est-elle la même selon qu'on ait beaucoup ou peu d'ambition?

-Pourquoi continuer à investir dans l'immobilier si l'entrepreneuriat rapporte plus?

-Comment continuer à investir quand on n'a plus de temps à y consacrer?

-Quand concentrer ses efforts et quand diversifier?

Dans cet épisode, on a aussi parlé de:



Sur ce, je vous laisse en notre compagnie. Très bonne écoute!