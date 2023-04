Richissime

Lier développement personnel et relation à l'argent.

Lier développement personnel et relation à l'argent. C'est ce que fait Chloé Bloom depuis plusieurs années. Entrepreneuse multi-casquettes dans le domaine du développement personnel, du bien-être et de la découverte de soi, Chloé parle de tous les sujets qui la passionne. Et si les finances personnelles ne sont pas forcément sa tasse de thé, sa relation à l'argent est, par contre, un de ses sujets de prédilection.

Parce qu'il est important de s'émanciper financièrement et que gagner de l'argent fait partie intégrante de la vie de chacun, elle a choisit d'aborder ces sujets sur ses différents canaux de communication.

Alors dans cette discussion passionnante que nous avons eu toutes les deux, on aborde plusieurs sujets en toute transparence comme:

–Pourquoi intégrer le sujet de l'argent dans son académie de développement personnel?

–Quelles problématiques récurrentes a-t-elle observées chez les personnes qui la suivent?

–Malgré le succès de son business, quelles croyances à propos d'argent la limitent encore dans son expansion?

–Quel genre de responsable financière est-elle dans son business?

–Sur quels critères investit-elle son argent à titre personnel?

On y parle aussi:

–De l'épisode 82: «L'argent: un tabou familial qui peut coûter cher – avec Pauline Gorioux de la Motte Rouge et Caroline Maurel»

–Et pour en savoir plus sur Chloé : https://chloebloom.com/accueil

Je n'en dis pas plus et je vous laisse en notre compagnie. Très bonne écoute!