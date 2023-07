Richissime

Cette semaine, je reçois Guillaume et Emmanuelle pour un nouveau coaching.

Ils habitent près de Tournai en Belgique et sont ensemble depuis 15 ans. Pour vous donner un peu de contexte, Emmanuelle a toujours eu plus d'argent que Guillaume jusqu'à récemment. Elle a en effet reçu en don familial de plusieurs centaines de milliers d'euros et en a utilisé une partie pour monter un restaurant qu'elle a revendu à perte peu de temps après. Par la suite, ils ont acheté une maison ensemble et Emmanuelle a dépensé une part importante de l'argent qui lui restait dans cet achat et dans les travaux. Emmanuelle m'a contacté car elle déplore le fait que Guillaume ne s'intéresse pas du tout à leurs finances personnelles malgré le fait qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens et qu'elle estime avoir une mauvaise gestion de l'argent.

Je dois vous dire que j'ai hésité avant de publier cet épisode car je ne coache que des gens qui ont envie d'être coaché. C'est la base. Mais contrairement à ce que j'avais imaginé avant de commencer l'enregistrement, Guillaume n'avait aucune envie d'être là. Tout dans son attitude, son expression corporelle et ses paroles l'ont indiqué. J'aurais dû arrêter le coaching au bout de 5 minutes mais je ne l'ai pas fait.

Je ne le regrette pas parce que je pense que cet épisode est ultra intéressant à de nombreux égards comme vous allez avoir l'occasion de vous en rendre compte tout de suite.

Alors dans cet épisode spécial coaching, on aborde ensemble:



–Leurs divergences au niveau de la gestion financière.

–L'achat du restaurant puis de leur maison.

–La prise de décision au sein de leur couple.

Sur ce, je vous laisse en notre compagnie. Très bonne écoute!

