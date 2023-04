Richissime

Capsule #35 - Dans cet épisode, on parle des erreurs fréquentes d'interprétation que la loi de l'attraction et de l'abondance impliquent et aussi des dangers que cela peut représenter.

Il suffit juste de se répéter que l'on va devenir riche pour attirer l'argent?

Pour cette nouvelle capsule, et suite à l'épisode 85 avec Melanie Ann Layer, j'ai envie de revenir sur la loi de l'attraction et sur l'abondance… mais aussi et surtout de parler des erreurs fréquentes d'interprétation que cela implique et aussi des dangers que cela peut représenter.

Je vais donc revenir en détail sur:

–Ma définition de la loi de l'attraction

–Comment ça marche, en théorie?

–Le problème majeur du discours sur l'abondance

–Être dans une situation de manque vs être un sentiment de manque

–Les dangers de l'excès de confiance en la loi de l'attraction

J'espère que cette capsule vous plaira! Une fois l'écoute terminée, n'oubliez pas à prendre quelques minutes pour noter ce que vous en retenez.

Très bonne écoute!