Quand ses anciens colocataires de bureaux lui parlaient de cryptomonnaies, Caroline Jurado n'y comprenait rien —mais n'osait pas le dire. Première recherche Google et… Toujours pas compris. Alors elle a passé le premier confinement de mars 2020 à tout comprendre puis investir. Si elle ne recommande pas de s'y prendre exactement comme elle, Caroline a, par contre, voulu faire profiter de ses apprentissages en créant Les cryptos de Caro.

Aujourd'hui, elle a affiné sa stratégie d'investissement et propose à qui le veut de s'éduquer aux cryptos grâce à une newsletter gratuite (et sa version payante) et des vidéos sur TikTok et Youtube (entre autres). À l'heure où cet épisode a été enregistré, Caroline compte plus de 133.000 abonnés sur Tiktok, sa newsletter compte plus de 60.000 abonnés et presque tout autant pour son compte Instagram.

Alors dans ce nouvel épisode de Richissime, elle nous explique:

—Ses débuts d'investisseuse en crypto, de son impréparation à l'arrivée du crack de 2022, et de l'argent qu'elle a gagné puis perdu.

—Sa gestion de sa responsabilité vis-à-vis de sa communauté.

—Comment elle se rémunère avec la publicité (sponsoring et partenariats rémunérés).

—Les conflits d'intérêts derrière ce modèle de rémunération et comment positionner son curseur éthique.

—Sa place de femmes dans cet univers assez masculin.

J'ai fait le choix de ne pas parler de cryptomonnaies, parce que j'avais envie d'amener cette conversation sur un territoire nouveau, tout aussi intéressant selon moi si ce n'est plus. Très bonne écoute!

