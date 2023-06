Richissime

Ça te dirait d'aller au resto ce week-end? Tu viens à Cannes avec nous cet été?

Des sollicitations comme ça, il y en a des dizaines chaque mois. Et ce n'est pas toujours facile de les décliner.

Et si ça nous fait plaisir, c'est un peu moins vrai pour notre portefeuille. Eh non, pas toujours simple, quand on a un budget ou des objectifs financiers à respecter de dire non. Pas toujours facile de savoir quand dire oui et quand dire non, de trouver un équilibre entre les objectifs et le pur plaisir, la planification et la spontanéité.

Alors dans cette nouvelle capsule, je vais vous donner quelques clés pour parvenir à résister à la pression sociale :

–Comment maximiser mon plaisir à court terme mais aussi à moyen et long terme?

–Comment se faire plaisir sans exploser son budget?

–Comment définir ses limites?

–Comment rendre cette frustration bénéfique?

