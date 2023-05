Richissime

Équité ou égalité?

C'est la grande question que l'on peut se poser quand on pense gestion financière d'un couple. Parce que si l'égalité parfaite peut sembler l'option la plus juste, elle fait perdre en liberté à celui ou celle qui gagne le moins. En l'occurrence, dans 75% des cas, les femmes. Et malheureusement, avec un mode de vie trop élevé et des dépenses égalitaires, on peut vite se retrouver coincé.

Alors comment faire et gérer ce problème qui concerne bon nombre de couples? Comment aborder ces questions et faire en sorte de (re)trouver sa liberté financière?

C'est ce que l'on va voir dans cette nouvelle capsule. Au programme:

–Vaut-il mieux répartir les dépenses de manière équitable ou égalitaire

–Comment organiser les dépenses du ménage et le train de vie de son couple

–Quelles sont les bonnes pratiques à adopter quand on pense finances du couple?

–L'importance de la communication.

–Des conseils pour une bonne répartition.

On y parle aussi:

–De l'épisode 16 avec Héloïse Bolle: L'argent dans le couple

–De l'épisode 61 avec Lucille Quillet: L'argent dans le couple: entre conte de fée et désillusions

J'espère que cette capsule vous plaira et qu'elle vous aidera à (ré)organiser votre quotidien dans l'amour et la bonne gestion financière!

Très bonne écoute!