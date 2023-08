Richissime

Je vous présente Jessica, 38 ans, et Grégory, 46 ans. Jessica est avocate à son compte et Grégory est manager chez Bouygues Telecom. Ils habitent à Mérignac, près de Bordeaux. Grégory a deux enfants de deux précédentes unions et ils ont un enfant ensemble.

Leur problématique? Mieux organiser leurs finances de famille recomposée. Si jusqu'à présent le système actuel leur convenait, ce n'est plus le cas ni pour l'un ni pour l'autre.

En plus de ça, on aborde ensemble :

–L'utilisation de leur compte-joint

–La gestion financière des enfants issus des précédentes unions

–Le besoin de Jessica d'apporter du réconfort et de la sécurité à ses proches

–La pression financière qu'elle ressent au quotidien

–Une nouvelle place qu'elle pourrait prendre au sein de la famille

Sur ce, je vous laisse en notre compagnie. Très bonne écoute!

