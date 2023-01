Richissime

Capsule #29 - Quelle est la différence entre gagner de l'argent et être riche? La différence est fondamentale et pourtant, on peut parfois l'oublier.

La différence est fondamentale et pourtant, on peut parfois l'oublier! Parce que oui, on peut gagner des milliers d'euros et ne pourtant pas avoir d'épargne.

Et je parle en connaissance de cause. On est d'ailleurs très nombreux à connaître (ou avoir connu) ce problème dont on parle pourtant si peu. Pourquoi? Parce qu'il est plus que tabou.

Alors dans cet épisode, j'ai décidé de lever le voile sur ce sujet pour vous expliquer:

-Pourquoi on peut gagner beaucoup d'argent sans être forcément riche?

-L'importance d'apprendre à gérer son argent — eh non, ce n'est pas inné;

-Que compter son argent, ce n'est pas «pour les pauvres»;

-Les conseils pour augmenter son épargne et son patrimoine.

Pour approfondir tous ces sujets, je vous parle aussi de:

-La capsule #9 - Les 4 piliers de la relation à l'argent

-La capsule #12 - Les gens beaux ont-ils plus de chances d'être riches ?

-La capsule #27 - Pourquoi n'a-t-on pas l'impression d'être plus riche malgré des revenus qui augmentent ?

-L'Épisode #20 De 0 à 12 500€/mois grâce à l'investissement locatif - avec Guillaume et Emilie de Club Immobilier

-L'Épisode #66 Se remettre en question pour atteindre les 100M€ de patrimoine - avec Victor Lora

Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute!