Richissime (ex Budget Chéri) Pourquoi n'a-t-on pas l'impression d'être plus riche malgré des revenus qui augmentent ? Publié le 25 octobre 2022 à 9h15

Delphine Pinon temps d’écoute : 22 min Twitter Facebook Linkedin Messenger Capsule #27 - La situation peut sembler paradoxale mais elle n'est pas si étonnante que ça en réalité.

Je vous propose aujourd'hui dans cette nouvelle capsule, un décryptage d'un phénomène que j'ai maintes fois observé et qui consiste à n'avoir pas l'impression d'être riche ou d'être plus riche qu'avant, malgré des revenus qui augmentent! Cela vous est-il déjà arrivé? La situation peut sembler paradoxale mais elle n'est pas si étonnante que ça en réalité.



Dans cette capsule, j'aborderais donc les sujets qui me semblent importants pour comprendre ce phénomène:

-Le niveau de richesse et le sentiment de richesse

-L'illusion de la croissance



Car même si nous revenus augmentent, ils ne permettent pas de compenser notre train de vie qui en demande toujours plus (enfants, mariage, etc...)



-L'effet de distorsion lié à l'impact des chiffres sur le cerveau

-La définition du Wealth Effect

-Et bien sûr, comment augmenter notre sentiment de richesse?



J'espère que cet épisode capsule vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute!