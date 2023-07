Richissime

Qui dit juin, dit bilan de mi-année 2023!

Une année riche à plusieurs niveaux… À commencer par ma grossesse et mon congé maternité qui ont forcément eu un grand impact! Alors dans ce nouvel épisode, j'ai pris le temps de revenir sur ces six premiers mois, les différentes décisions que j'ai du prendre, mon épargne et les gros imprévus auxquels nous avons dû faire face.

Bref, je vous explique:

–L'impact de ces changements sur mes revenus personnels, le podcast et mes formations.

–Les grandes décisions que j'ai prises pour maintenir certaines de mes activités et donc m'assurer des revenus même en congé maternité.

–Où en sont nos investissements immobiliers et que prévoyons-nous de faire dans les mois à venir?

–Notre dernier achat immobilier en date: une laverie.

–L'importance d'avoir des liquidités (oui, vous l'aurez compris «Cash is King»)

–Ce que j'ai appris ces six derniers mois et comment je gère mon stress dans ce genre de moments.

J'ai aussi parlé:

–De l'épisode «Construire à deux un patrimoine de 1,5 million d'euros en 3 ans - avec Monsieur»

–De la capsule «Cash is King»

Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute!

Retrouvez tous mes liens à cette adresse.