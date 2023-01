Richissime

Vaste sujet d'argent qui peut briser des familles, oui, aujourd'hui on va parler de l'héritage!

Si derrière ces conflits familiaux se cachent souvent des problèmes bien plus profonds que l'argent, il reste souvent un bon moyen de régler ses comptes. Qui a le plus accompagné les parents en fin de vie? Qui a déjà reçu le plus avant le décès? Qui a le moins besoin d'argent? Bref, tout un tas de questions qui peuvent plomber une succession… et coûter cher à tout le monde!

Des familles en désaccord, elles en ont vu des centaines. Et une chose est sûre: le conflit n'est pas une fatalité et peut totalement se traiter! Caroline Maurel et Pauline Gorioux de la Motte Rouge sont toutes deux d'anciennes notaires en droit des familles. Ensemble, elles ont créé, en 2016 Mediaccord, le premier cabinet de conseil spécialisé dans la gestion de la médiation patrimoniale et successorale.

Alors dans ce nouvel épisode, Caroline et Pauline nous expliquent:

–Pourquoi l'argent est-il un problème dans certaines familles et pas d'autres?

–Les familles les plus riches sont-elles les plus conflictuelles?

–Quelles sont les situations familiales les plus explosives?

–À quel moment intervient la médiation? Dans quel but?

Dans cet épisode, on a aussi parlé:

Je fais le pari que chacun d'entre vous pourra se reconnaitre dans les histoires racontées. Donc je n'en dis pas plus et vous laisse en notre compagnie.



Très bonne écoute!