Je vous présente Antoine et Elisa.

Antoine a 38 ans et Elisa 35, ils vivent dans la Sarthe. Antoine et Elisa ont un parcours de vie singulier. Lui est ancien dessinateur industriel et elle ancienne notaire.

Suite à un événement de vie tragique, ils ont tous les deux fait un burn out et sont partis se reconstruire au Canada pendant 18 mois. Elisa s'y est formé à la petite enfance et Antoine à la pâtisserie.

C'est aussi au Canada qu'a eu lieu pour eux un éveil spirituel qui les a conduit à lancer leur activité de soins énergétiques, chacun avec sa spécificité. En rentrant en France en 2022, ils ont acheté cash leur maison, n'ayant pas de situation financière suffisamment stable pour emprunter, ce qui les a conduit à repartir de quasiment zéro en terme d'épargne.

Pourquoi m'ont-ils contacté? Antoine a une inquiétude permanente relative à l'argent car leurs rentrées d'argent ne couvrent pas leurs dépenses.

Alors dans cet épisode de ma série d'été spéciale coaching, on aborde:



–Les croyances limitantes d'Antoine qui freinent son business

–Les défis auxquels ils sont confrontés

–La recherche d'un nouvel équilibre financier

–Les résistances d'Elisa sur le fait de baisser leurs dépenses

Pour réserver un coaching: coaching.richissime.net

Sur ce, je vous laisse en notre compagnie. Très bonne écoute!

Retrouvez tous mes liens à cette adresse: https://linktr.ee/richissime