Richissime

En Octobre dernier, j'ai mis en ligne un épisode à charge contre les conseillers en gestion de patrimoine et surtout à charge contre les pratiques du secteur et le modèle de rémunération dominant basé sur les rétrocommissions.

Il s'agissait de l'épisode 73, enregistré avec Nicolas Decaudain, cofondateur du site avenuedesinvestisseurs.fr, 1er site français d'information financière indépendant, et également cofondateur du cabinet de gestion de patrimoine Prosper Conseil, un des rares à pratiquer le modèle de rémunération par honoraires et non pas par rétrocommissions.

Cet épisode a suscité à l'époque de nombreuses réactions, notamment de la part des professionnels du secteur. Ces réactions ont mis en évidence mon ignorance (presque) totale sur le fonctionnement de ce marché et m'ont donné envie d'en savoir plus.

–La profession est-elle aussi lucrative qu'on ne le dit?

–Comment fonctionne le système des rétrocommissions? De quels montants parle-t-on vraiment?

–Comment sont réparties les marges sur les produits conseillés? Qui en profite le plus?

–Faut-il nécessairement être investisseur pour être un bon conseiller?

–Le conseil facturé en honoraires est-il aussi vertueux qu'on ne le pense?

Pour m'aider à y voir plus clair, j'ai reçu Jeremy Barray, investisseur lui-même, conseiller en investissement financier et en fiscalité depuis 12 ans, et à la tête de son propre cabinet de conseil Legalfi Trinity. Depuis peu, Jeremy accompagne aussi les professionnels du secteur qui veulent devenir de vrais indépendants.

J'ai passé Jeremy sur le grill, sans complaisance. L'ironie du conseil en investissement c'est qu'il faut avoir soi-même un bon niveau de connaissance pour avoir accès aux meilleurs interlocuteurs. Voici donc l'épisode qui vous permettra d'être au niveau pour reconnaître les meilleurs.

