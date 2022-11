Richissime (ex Budget Chéri) S'enrichir en maîtrisant la psychologie humaine - avec David Laroche Publié le 29 novembre 2022 à 7h47

Delphine Pinon temps d’écoute : 2 h 10 Twitter Facebook Linkedin Messenger Épisode 76 - Coach francophone le plus connu, médiatique, et populaire, c'est avant tout avant tout un passionné de l’humain, du cerveau et de toutes les sciences humaines au sens large.

Vous vous apprêtez à écouter la conversation qui a été la plus marquante pour moi en 2022. David Laroche est pour moi le coach francophone LE plus connu, le plus médiatique, et aussi finalement le plus populaire. Ses conférences, ses contenus, ses programmes de formation et ses séminaires ont été vus par des millions de francophones. Il a coaché quelques uns des dirigeants d'entreprise, les plus influents et les plus riches de ce pays. Mais il a aussi rencontré et interviewé quelques unes des personnalités les plus influentes de ce monde.



David est avant tout un passionné de l'humain, du cerveau et de toutes les sciences humaines au sens large. Il est un grand observateur du comportement humain et cherche sans cesse à comprendre comment on peut devenir la meilleure version de soi-même. Obsession qu'il s'applique évidemment à lui-même.



David parle assez peu d'argent sur ses propres canaux de communication. Une chance pour moi car nous avons pu aborder des sujets que vous n'entendrez nul part ailleurs :

-L'évolution de son rapport à l'argent

-La relation entre les revenus et le temps passé

-Le lien entre sa valeur personnelle et ce que l'on gagne

-Sa démarche de rencontrer les gens qu'il admire le plus

-L'importance de son entourage

-Son obsession de devenir parmi les meilleurs au monde dans son domaine

-Son avis sur la diversification de revenus

-La gestion de son argent



Cet épisode est un bijou, une pépite, probablement mon épisode N°1 à ce jour. Je vous attends impatiemment sur Instagram pour recueillir vos retours. Et surtout, si l'épisode vous plait, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre sur vos réseaux sociaux.



Cette conversation est aussi disponible intégralement en vidéo sur ma chaine Youtube.



Sur ce, je vous laisse en notre compagnie. Très bonne écoute!