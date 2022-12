Richissime (ex Budget Chéri)

Épisode 78 - Toutes les études le démontrent: plus on est riche, plus on pollue.

Malheureusement, c'est une réalité. Alors après un été caniculaire et un hiver annoncé problématique énergétiquement parlant, j'avais envie d'ouvrir le débat: comment expliquer une telle corrélation entre la richesse et le fait de polluer?

Pour y répondre et me confronter moi-même à certaines réalités, qui de mieux qu'Arthur Auboeuf? Après un début de carrière dans les Startups, Arthur a co-fondé, il y a 3 ans, «Time for the Planet», une entreprise commerciale à but non lucratif. La mission de cette entreprise? Rassembler 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises innovantes proposant des solutions en open source contre le dérèglement climatique.

Tous les deux, on a donc débattu de sujets cruciaux :

-Peut-on s'enrichir sans polluer?

-A-t-on encore besoin des riches? Doit-on revenir à une société plus égalitaire

-Peut-on encore trouver du sens au fait de vouloir devenir riche?

-Peut-on imaginer une nouvelle façon d'être riche sans être pollueur?

-Ou encore les riches sont-ils condamnés à être exemplaires aux yeux du monde?

Dans cet épisode, on a aussi parlé de l'épisode 64, «Comment nos enfants s'éduquent à l'argent avant l'âge de 10 ans ? avec Marion Clerc».

J'en suis consciente, cet épisode peut largement heurter vos convictions et valeurs. Je veux vous redire ici mon intention sincère de déconstruire mes propres fonctionnements.

Et je suis plus que curieuse de savoir comment vous vous sentez, vous aussi, après cet épisode. Alors je vous attends sur Instagram @richissimepodcast pour en discuter!

Sur ce, je vous laisse en notre compagnie. Très bonne écoute!