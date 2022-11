Richissime (ex Budget Chéri)

Si vous suivez attentivement Richissime, vous connaissez mon invité du jour!

Eh oui, nous avions déjà échangé dans l'épisode 12 du podcast pour apprendre à «Démystifier l'investissement et la défiscalisation». À cette époque, Nicolas Decaudain travaillait encore dans l'armée et avait co-fondé le site avenuedesinvestisseurs.fr. Depuis, il a fait une formation en Conseiller en Gestion de Patrimoine et son «coming out» professionnel! Il est donc officiellement CGP et continue de rédiger des contenus pour son site.

Parce que le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine n'a pas toujours très bonne presse, il me fallait en discuter avec Nicolas qui a l'ambition d'en redorer le blason. Alors au programme de cet épisode :

Que retient Nicolas de sa formation de CGP?

Pourquoi le métier de CGP n'a pas bonne presse?

Comment se rémunère un CGP vs un CGP indépendant?

Comment reconnaître un bon CGP et à quoi faut-il particulièrement faire attention?

Pinel et CGP, quel est le problème?

Et enfin comment rompre avec ce type de Conseil en Gestion de Patrimoine et en proposer une nouvelle approche?

Dans cet épisode, on a aussi parlé:

Sur ce, je vous laisse en notre compagnie. Très bonne écoute!