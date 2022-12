Richissime (ex Budget Chéri)

Comme chaque mois, il est l'heure de faire le bilan!

Dans ces épisodes, je vous raconte l'envers du décor de mes business et de mes investissements, pour vous faire découvrir les hauts et les bas de ma vie d'entrepreneur.

Le mois de novembre a été particulièrement riche en émotions… et m'a semblé être plusieurs mois en un seul. Ce fut aussi le mois des ratés. Parce que oui, les échecs arrivent à tout le monde… et à moi aussi!

Dans cet épisode, on va donc parler:



-Des lancements ratés de ce mois de novembre

-De l'importance de se remettre en question et rebondir après des échecs

-De peurs et de mes (nouvelles) stratégies de vente

-De mon gros investissement du mois: l'achat d'un nouvel immeuble

-Et enfin de mon investissement… dans la formation de CGP

Je vous parle aussi de:

Julien Musy, coach à qui j'ai récemment fait appel, de l'épisode 73 avec Nicolas Decaudain, Peut-on encore se fier au conseiller en gestion de patrimoine ?

Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute!