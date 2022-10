Épisode 72 - Homme multi-casquettes, il est spécialiste de l’économie et des finances, animateur et chroniqueur notamment sur BFM Business, mais aussi essayiste et entrepreneur.

Richissime (ex Budget Chéri)

Vous allez adorer mon invité du jour, j’ai nommé Marc Fiorentino. Marc est un homme multi-casquettes: spécialiste de l’économie et des finances, animateur et chroniqueur notamment sur BFM Business, mais aussi essayiste et entrepreneur.

Sa passion c’est de vulgariser l’économie et les finances pour que chacun ait les clés de compréhension du monde qui nous entoure et puisse prendre des décisions avisées pour son argent. Sa newsletter Morning Zapping est une institution. Elle est lu par près de 350k personnes chaque matin dont moi. Si vous cherchez une analyse condensée mais fine de l’actualité économique, politique et financière mondiale, je vous la recommande vivement.

J’ai invité Marc pour qu’il nous offre son analyse de la situation économique actuelle avec justesse et clarté. Je lui ai notamment demandé:

- Qu’est-ce qui explique le niveau d’inflation actuel? Pourquoi la demande ne baisse-t-elle pas malgré la flambée des prix?

- Avec la récession qui approche, les salariés vont-ils perdre leur levier de pouvoir face au patronat? Quel rapport de force va s’installer?

- Après avoir connu la période des taux bas pendant presque une décennie, quel sera le nouveau standard pour les 10 prochaines années?

- Quelle attitude adopter en tant qu’investisseur face à cette nouvelle donne?

C’est un épisode que je vous conseille de ne pas manquer pour comprendre ce qui se passe dans le monde, pour mieux décrypter les discours ambiants, pour prendre de meilleures décisions y compris financières et enfin et toujours pour développer votre intelligence financière.

Vous êtes prêts? C’est parti!