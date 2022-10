Richissime (ex Budget Chéri)

Cette semaine, j'ai le plaisir de vous proposer la conversation que j'ai eu avec Anthony Bourbon. Anthony est le fondateur de la marque alimentaire FEED, qui est en passe de révolutionner la nutrition et la façon dont on se nourrit. La promesse est de proposer en une simple barre ou une boisson l'équivalent nutritif d'un repas complet. FEED a atteint les 10M€ de CA dès sa 2e année d'existence, a subi la crise du Covid en 2020 mais continue aujourd'hui à se développer à grande vitesse. Fort de son succès en tant qu'entrepreneur, il s'est mis à donner des conseils à des entrepreneurs puis à investir dans des start-ups et c'est maintenant une activité à part entière. D'ailleurs, vous l'avez sans doute déjà vu sur M6 dans le panel d'investisseurs de l'émission Qui Veut Etre Mon associé ? À 34 ans, il a déjà investi dans 50 start-ups et lance en ce moment même le Blast Club, un club d'investisseurs d'un nouveau genre, dont on parle longuement à la fin de l'épisode.

Mais derrière le succès apparent, il y a un jeune homme au parcours incroyable. À 16 ans, il s'est retrouvé à la rue avec 500€ en poche. Il n'a pas décroché de ses études pour autant et s'est rapidement lancé dans l'entrepreneuriat par la suite. Son histoire est étonnante et il n'en fallait pas moins pour avoir plein de questions à lui poser comme :

- Comment cet épisode de sa vie a marqué sa relation à l'argent?

- Qu'a-t-il fait de son argent quand il a commencé à en gagner beaucoup?

- Comment combiner un mode de vie minimaliste et l'amour des belles choses?

- L'entrepreneuriat ou l'investissement : lequel des 2 rémunère-t-il le plus?

- A-t-il une stratégie d'investissement personnelle?

- Comment faire de l'investissement en start-up une cash machine?

