Richissime (ex Budget Chéri)

Me voici de retour avec ce nouveau format bilan. Je consacre tous les mois un épisode bilan pour vous partager les coulisses de ma vie, de mes business et de mon ascension financière.

Et je commence cet épisode une formidable nouvelle: Monsieur et moi allons bientôt être parents au Printemps prochain. J’étais heureuse et soulagée de pouvoir enfin l’annoncer sur Instagram publiquement car ces premiers mois de grossesse ont été un véritable challenge pour la femme et l’entrepreneure que je suis.

Dans cet épisode bilan, nous allons parler des chiffres de mes 4 sources de revenus :

- le sponsoring du podcast,

- la formation et le coaching Richissime,

- la Location courte durée,

- la formation en sous-location professionnelle,

Mais aussi de techniques marketing, de liberté financière et de gratitude...

Je vous souhaite une bonne écoute !