Richissime (ex Budget Chéri)

Je reçois aujourd’hui Yoann Lopez, créateur de la newsletter Snowball, consacrée aux finances personnelles, à l’épargne et à l’investissement. Snowball c’est une communauté de plus de 30 000 personnes, et la 1ère newsletter payante française à rencontrer un tel succès. Deux mois après son lancement en mars 2020, Snowball générait déjà plus de 10k€ de revenus mensuels.

Yoann est un passionné de finances, d’investissement, d’argent. Il était celui vers qui tout le monde se tournait naturellement avant même Snowball pour avoir des conseils financiers. C’est d’ailleurs comme ça qu’il a eu l’idée de créer cette newsletter. Yoann est l’homme que je connais qui a testé le plus grand nombre d’investissements exotiques et qui peut en parler avec autant de précision.

Alors,

- Comment choisit-il d’investir son argent ?

- Pourquoi investit-il si peu en immobilier ?

- Quels conseils récurrents donne-t-il à sa communauté ?

- Comment sa stratégie a évolué avec le temps et avec l’expérience ?

- Avoir un side business est-il un nouvel eldorado ?

Je vous laisse découvrir nos échanges maintenant. Bonne écoute!