En plus de mes confessions autour du sport et du handicap, cette nouvelle saison sera l'occasion de vous présenter des personnes qui m'inspirent et qui m'aident à me réaliser.

On est de retour pour une nouvelle saison!

Nouveau visuel, nouveau concept, on abandonne pour de bon le nom «Cours Redwane, cours!» mais sans abandonner le défi initial. Je suis toujours plus que déterminé à courir un Marathon mais j'ai aussi envie de vous raconter d'autres choses.

Sinon, ça va vous? Moi, ouais.

PS: Lors du dernier épisode, j'avais dit que je ne me lancerai pas dans un challenge à la con cette année. Raté! Si vous me suivez sur Twitter, vous savez que je me suis lancé dans une course folle pour faire 400 séances de sport en 365 jours. Et vous savez quoi? Je démarre plutôt bien!

Redwane! est un podcast proposé par Redwane Telha avec l'aide de toute la petite famille Telha.