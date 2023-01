Il y a tout pile un an, pour l'année 2022, je me suis lancé un défi complètement ouf: 300 séances de sport en 365 Jours. Une manière de retrouver le rythme et une routine sportive après plusieurs pépins physiques (appendicite, infection, hernie discale...).

Très sincèrement, au moment de me lancer dans ce défi, je ne pensais pas pouvoir tenir le rythme. 300 séances, c'est énorme!

Un an plus tard, l'heure du bilan: ai-je réussi? Quelles sont les difficultés rencontrées? Et surtout: que reste-t-il d'une telle année sportive?

Je profite de cet espace pour vous remercier pour votre soutien sans faille, en particulier la communauté Twitter qui m'a vraiment porté durant tout ce défi.

Bonne écoute!

Redwane! est un podcast proposé par Redwane Telha avec l'aide de toute la petite famille Telha.