Je me fais discret en ce moment... Pour être honnête, j'ai vraiment eu la flemme de publier un nouvel épisode aha ! Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir des choses à vous raconter :-J'ai perdu presque 10kg,-Je me suis musclé, jamais été aussi athlétique.-Je viens de faire ma 225ème séance de sport de l'année. Plus que 75 et j'aurais réussi mon défi !Malgré tout, du mal à me réjouir. Mon challenge principal me parait bien loin. Courir le Marathon quand on peine à courir 5km, ça semble être une folie. Pourtant, je m'imagine encore fouler la ligne d'arrivée...Vous y croyez, vous ?

