Raconte-moi une bêtise

Amélie est enseignante dans un collège. Quand elle avait 8 ans, elle a fait une grosse bêtise. C’est le jour de Noël, guirlandes, sapin, bougies, la maison est toute bien décorée. Avec son frère et ses sœurs, ils ouvrent leurs paquets mais c’est surtout le cadeau de la petite sœur qui attire leur attention : un jeu de construction. Les voilà qui fabriquent une magnifique maison et décident de l’illuminer… Catastrophe !

« C’est le 25 décembre dans la journée. Cette année-là, on était restés dans notre maison familiale à Fontenay-sous-Bois, en Île-de-France. J’avais 8 ans, ma grande sœur 10 ans, mon petit frère 5 ans et ma toute petite soeur 2 ans. Mes grands-parents sont venus pour le déjeuner, et mon papa aimait beaucoup décorer la maison pour Noël. Donc il y avait un grand sapin avec une grande étoile en haut du sapin, des guirlandes de toutes les couleurs, et puis sur la grande table, une belle nappe et surtout des bougies… »

