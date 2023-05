Quand elle avait 4 ans, Rosa Bursztein, humoriste et autrice, a fait une grosse bêtise. Elle avait remarqué que sa mère enlevait sa bague chaque soir et la posait toujours sur le même meuble. Cette bague, c'était un bijou très important dans la famille. Un matin, Rosa prend la bague et l'apporte à l'école... Oups.Pour nous raconter vos plus belles bêtises d'enfance, écrivez à [email protected]



Raconte-moi une bêtise est une création originale Initial Studio.

Idée originale : Anouk Cezilly

Interviews : Sarah Petitbon

Réalisation : Alexandra Kandy Longuet

Musique et sound-design : Thomas Vaquié

Illustration : Jessica Das

Produit par Elisa Mignot