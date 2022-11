Adèle est étudiante. Quand elle était petite, elle a fait une grosse bêtise. C'est la veille de Noël et avec ses cousines, elles se rendent compte que dans leur maison de vacances, les parents n'ont pas pensé à mettre un sapin. Ni une ni deux, les huit petites filles s'en vont en couper un dans le petit bois d'à côté... Catastrophe !

« J’étais partie en vacances pour Noël dans la maison familiale, dans une petite île au large de la Bretagne. J’étais avec sept de mes cousines, les parents étaient partis sur le continent pour faire des courses, et nous avaient demandé de rester tranquillement à la maison et de ranger la maison… Quand on a fini de ranger la maison on s’est rendu compte qu’on avait pas de sapin, que c’était la veille de Noël et qu’on voulait vraiment avoir un sapin pour célébrer… On s’est dit qu’on allait aller dans le petit bois à côté pour aller chercher un sapin… »

Si vous avez aimé Raconte-moi une bêtise, mettez lui plein d’étoiles et parlez-en autour de vous. Suivez Initial Studio sur Facebook et Instagram.

Pour nous raconter vos plus belles bêtises d'enfance, écrivez à [email protected] !

Crédits :

Raconte-moi une bêtise est une création originale Initial Studio.

Idée originale : Anouk Cezilly

Interviews : Sarah Petitbon

Réalisation : Alexandra Kandy Longuet

Musique et sound-design : Thomas Vaquié

Illustration : Jessica Das

Produit par Elisa Mignot