Adrien travaille dans la construction. Quand il avait 7 ans, il a fait une grosse bêtise. Avec sa sœur, il passe ses vacances d’été chez sa mémé dans le Sud de la France. Au rez-de-chaussée de la résidence, il y a des box où les voisins bricolent et garent leur voiture. Dans le box de Didier, il repère le casque de moto de ses rêves… Ni une ni deux, Adrien le prend ! La boulette !

« Quand j’avais environ 7 ou 8 ans, je passais mes étés chez ma mémé. On adorait aller chez ma mémé avec ma sœur, car on était comme des coqs en pâte. Elle s’occupait super bien de nous, on avait des activités le matin, l’après-midi… Ma mémé habitait dans une résidence à Toulon dans le sud de la France sur la côte d’Azur. Il faisait très chaud l’été et donc l’après-midi généralement ma mémé faisait une petite sieste et ma sœur et moi restions tous les deux à jouer l’après-midi… »

Crédits :

Raconte-moi une bêtise est une création originale Initial Studio.

Idée originale : Anouk Cezilly

Interviews : Sarah Petitbon

Réalisation : Alexandra Kandy Longuet

Musique et sound-design : Thomas Vaquié

Illustration : Jessica Das

Produit par Elisa Mignot