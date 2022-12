Maxime est journaliste à la radio. Quand il avait 10 ans, il a fait une grosse bêtise. Avec son meilleur ami, ils ont très envie d’avoir un animal de compagnie mais leurs parents ne veulent pas. Qu’à cela ne tienne, les deux garçons se rendent dans une animalerie et s’achètent un hamster et une gerbille. Puis, ils les ramènent discrètement chez eux… Oulala !

« Je devais avoir entre 10 et 12 ans, j’étais à l’école primaire avec mon meilleur ami que je connais toujours qui s’appelle Boris et on avait envie de s’acheter des animaux de compagnie. Et donc un beau jour, on s’est décidé : on est allé dans un centre commercial à Créteil, qui n’était pas très loin de là où on habitait. Il y avait une animalerie et on voulait s’acheter des rongeurs. Mais on avait pas le droit d’acheter des animaux car on était trop petits, on était mineurs… »

Crédits :

Raconte-moi une bêtise est une création originale Initial Studio.

Idée originale : Anouk Cezilly

Interviews : Sarah Petitbon

Réalisation : Alexandra Kandy Longuet

Musique et sound-design : Thomas Vaquié

Illustration : Jessica Das

Produit par Elisa Mignot