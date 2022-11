Benjamin est chroniqueur à la télévision. Quand il avait 11 ans, il a fait une grosse bêtise. Au collège, il est un élève un peu turbulent et se fait souvent punir par un des directeurs, M. Loiseau. Un soir, il va dormir chez son meilleur copain qui habite en face de la maison de M.Loiseau. Le directeur gare sa voiture. Les deux garçons vont chercher du papier toilette et une bassine d'eau.... Malheur !

« Je devais avoir 11 ou 12 ans, j’étais au collège, j’avais pas mal de copains, dont un qui était vraiment mon meilleur copain, qui s’appelait Julien et on était tout le temps ensemble. On avait pas mal de passions en commun, notamment le foot. Il faut dire aussi, que lui et moi, on avait une petite tendance, en plus de faire du foot, à faire un peu des bêtises. Ça restait gentil mais on était un peu taquins. Et il se trouve que notre collège, était quand même un collège assez sévère… »

Crédits :

Raconte-moi une bêtise est une création originale Initial Studio.

Idée originale : Anouk Cezilly

Interviews : Sarah Petitbon

Réalisation : Alexandra Kandy Longuet

Musique et sound-design : Thomas Vaquié

Illustration : Jessica Das

Produit par Elisa Mignot