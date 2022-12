Igor Gotesman est acteur. Quand il avait 8 ans, il a fait une grosse bêtise. Avec un copain, ils adorent fabriquer de fausses émissions de radio. Ils s’enregistrent, font des interviews, des réunions et décident que, comme dans tout bon bureau d’adulte, il leur faut un ascenseur. Tiens, un sac de couchage, après tout ça y ressemble, non ? Hum… pas tout à fait !

« Avec mon meilleur ami, on devait avoir 7 ou 8 ans et on faisait des fausses émissions de radio. On avait d’un côté un dictaphone, de l’autre côté une chaîne hi-fi. C’était plutôt studieux, on se prenait la tête, on réfléchissait, qu’est-ce qu'on va faire, et c’est qui notre prochain invité… Et je ne sais pas comment à l’époque on savait que les gens dans les radios allaient dans des bureaux après pour discuter de ce qu’ils allaient faire la semaine prochaine pour les émissions, mais on avait cette idée qu’après notre émission il fallait qu’on fasse une réunion… »

Si vous avez aimé Raconte-moi une bêtise, mettez lui plein d’étoiles et parlez-en autour de vous. Suivez Initial Studio sur Facebook et Instagram.

Pour nous raconter vos plus belles bêtises d'enfance, écrivez à [email protected] !

Crédits :

Raconte-moi une bêtise est une création originale Initial Studio.

Idée originale : Anouk Cezilly

Interviews : Sarah Petitbon

Réalisation : Alexandra Kandy Longuet

Musique et sound-design : Thomas Vaquié

Illustration : Jessica Das

Produit par Elisa Mignot