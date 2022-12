Raconte-moi une bêtise

Dominique est infirmière à la retraite. Quand elle avait 8 ans, elle a fait une grosse bêtise. C’est la fête dans les rues de la ville où elle habite, mais sa maman lui a interdit de quitter le trottoir du salon de coiffure familial. Un concours de chant a lieu sur la place de la mairie. Quelle aubaine pour Dominique qui adore chanter ! Elle décide de monter sur scène… Oups !

« Je devais avoir 8 ans et il y avait une fête dans la petite ville de banlieue qu’on habitait, aux Lilas. Ça durait plusieurs jours. La municipalité organisait une tombola, il y avait aussi des spectacles le soir sur la place de la mairie où les gens pouvaient aller puisque c’était l’été. Il faisait très beau. Et moi j’avais l’habitude de jouer dehors… Mes parents tenaient un magasin de fleurs, et le trottoir devant me servait de salle de jeux extérieure...»

