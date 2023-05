Raconte-moi une bêtise

Eric Antoine est magicien. Quand il avait 12 ans, il a fait une grosse bêtise. C'est la période de Noël et pour faire plaisir à son amoureuse, il décide de lui offrir des fruits de mer. Il dépense tout son argent pour acheter six huîtres et s'aperçoit qu'il n'a pas le couteau pour les ouvrir... Catastrophe !Pour nous raconter vos plus belles bêtises d'enfance, écrivez à [email protected]



