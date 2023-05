Éléonore Costes est comédienne et scénariste. Quand elle avait 10 ans, elle a fait une grosse bêtise. En vacances dans les Gorges du Verdon, elle part à la pêche avec sa soeur et son cousin et là, une folle envie de faire pipi la prend... Oups !Pour nous raconter vos plus belles bêtises d'enfance, écrivez à [email protected]



Raconte-moi une bêtise est une création originale Initial Studio.

Idée originale : Anouk Cezilly

Interviews : Sarah Petitbon

Réalisation : Alexandra Kandy Longuet

Musique et sound-design : Thomas Vaquié

Illustration : Jessica Das

Produit par Elisa Mignot