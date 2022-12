Raconte-moi une bêtise

Caroline travaille dans la communication. Quand elle avait 7 ans, elle a fait une grosse bêtise. Chaque été, elle part avec ses parents à la montagne. Ce jour-là, ils s’installent au bord d’une rivière. Il fait chaud, tout le monde se baigne, puis commence une sieste. Mais Caroline a oublié son magazine dans la voiture. Son papa lui confie la clef pour qu’elle aille le chercher mais tout ne va pas se passer comme prévu… Oulala !

« Chaque été on partait avec mes parents à la montagne et cette année-là je devais avoir à peu près 7 ans. On avait posé la voiture au bord de la route. On avait trouvé une petite rivière en marchant dans une grande allée avec des grands arbres ! Avec ma soeur on s’était baignées, on s’était posées tranquillement au soleil, on avait joué et puis on avait pris de quoi pique-niquer. Chacun vaquait à ses occupations et moi j’avais décidé de profiter de ce temps de pause pour lire mon magazine. Malheureusement je ne l’avais pas… »

