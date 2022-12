Raconte-moi une bêtise

Adèle est étudiante en histoire de l’art. Quand elle avait 7 ans, elle a fait une grosse bêtise. Cette année-là, elle a le privilège de préparer la bûche de Noël avec sa grand-mère. Elles se mettent à cuisiner une délicieuse bûche au café, mais il leur manque encore un ingrédient : la liqueur. Elles s’en vont la chercher à la cave et choisissent une bouteille sans étiquette… Catastrophe !

« Je devais avoir 7 ans et pendant les vacances de Noël, on se rendait toujours chez mes grands-parents en Charente. À cette époque-là, j’aimais beaucoup cuisiner. Je passais beaucoup de temps en cuisine avec ma grand-mère à préparer notamment le repas de Noël et moi j’avais le privilège de préparer le dessert. Pour ce repas de Noël, on préparait les desserts juste après avoir ouvert les cadeaux le 25. Et là, il fallait qu’on prépare une bûche qu’on allait manger ensuite avec toute la famille réunie… »

